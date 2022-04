Ongeval met drie wagens zorgt voor moeilijke ochtendspits op E403

beernem BELOOFD IS BELOOFD. Beernem verhoogde de belastin­gen, maar dat blijkt geen overbodige luxe: “De personeels­kos­ten, de hogere materiaal­prij­zen en onze investerin­gen: het is niet min”

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Beernem, een gemeente die er geen geheim van maakte dat ze de belastingen zou verhogen, en dat blijkt achteraf geen overbodige luxe.

