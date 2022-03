Omleiding wegens werken aan het kruispunt aan de kerk

OostkampVan 4 tot en met 8 april wordt het kruispunt aan de kerk (Sint-Godelievestraat - Legeweg - Oedelemsestraat) in Moerbrugge heraangelegd. Het gemotoriseerd verkeer volgt een (extra) omleiding, fietsers en voetgangers kunnen wel steeds passeren.

De werken worden bewust uitgevoerd tijdens de eerste week van de paasvakantie om de impact ervan zo veel mogelijk te beperken. Voor gemotoriseerd verkeer is er een extra omleiding. Richting Brugge word je omgeleid via de Beverhoutstraat en Van Cailliedreef. Richtig Oedelem moet je omrijden via de Veldstraat en Beverhoutstraat. Deze straten blijven toegankelijk voor tweerichtingsverkeer, maar de omleiding wordt opgesplitst tussen de Van Cailliedreef en de Veldstraat om de impact voor de bewoners tijdens deze week te beperken. Fietsers en voetgangers kunnen steeds veilig passeren.

Wat met het busverkeer? In de week van 4 april is er geen bediening van De Lijn. De pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte ‘t Zand rijdt dus niet.

De gemeente maakt gebruik van de de onderbreking van het kruispunt om verbeteringswerken uit te voeren aan de parkeerstrook in de Legeweg, vanaf de kerk tot aan huisnummer 17. In de week van 11 april wordt ook de oprit van de toegangsweg naast de kerk in de Legeweg heraangelegd.

