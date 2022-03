Oekraïense Mariana (35) en gezin worden opgevangen in Oostkamp: "Auto was te klein. Ik moest kiezen tussen mindervalide zus en oma”

Ruddervoorde Nieuw diensten­cen­trum De Leuning geopend: "Een ontmoe­tings­plek voor mensen van alle leeftijden”

Sinds begin dit jaar is op de zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde het lokaal dienstencentrum De Leuning geopend. Het is het tweede in z’n soort in Oostkamp. “De Leuning is een ontmoetingsplek voor mensen van alle leeftijden”, klinkt het.

1 maart