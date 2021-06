Noodlot slaat opnieuw toe bij Brugse koetsiersfamilie. Na dood van merrie Tinka (17) ontstaat brand in hooistal: “Gelukkig konden de paarden gered worden”

Brugge Brugs koetspaard zakt ineen op Burg en overlijdt: “Een drama. Tinka (17) was net aan haar eerste ritje bezig na vier dagen rust”

30 mei Op de Burg in Brugge is zaterdagmorgen rond 11.30 uur een koetspaard in elkaar gezakt en overleden. Het gaat om de 17-jarige Tinka, die op dat moment aan haar eerste ritje bezig was. “Alle koetsiers zijn enorm aangeslagen, niet in het minst de eigenares. Dit is in dertig jaar nog nooit gebeurd. Een drama”, zegt Mark Wentein, voorzitter van de Vlaamse Paardensportfederatie en woordvoerder van de Brugse koetsiers.