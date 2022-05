Nieuwenhovewijk wordt autoluwe buurt

Brugge Zoektocht naar nieuwe locatie voor ‘Brugse moskee’ blijkt moeilijker dan gedacht: “Vroegere schiet­stand en leegstaan­de Lidl zijn geen opties meer”

Een nieuwe locatie voor de Brugse moskee, die nu in een woning in Sint-Andries is ondergebracht, is er nog steeds niet. Ondanks verschillende pogingen, de voorbije weken en maanden, heeft de Islamitische Gemeenschap nog geen definitieve oplossing. Het vrijdaggebed vindt nu plaats in parochiezaal ‘t Convent. “Ondanks vele vooroordelen is er van overlast nergens sprake, maar we willen wel een vaste locatie vinden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

