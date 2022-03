Nieuwe kandidaten gezocht voor volkstuintjes

Oostkamp/Beernem Wagen belandt in gracht tijdens foutgelo­pen inhaalma­noeu­vre

In de Akkerstraat in Beernem is zaterdagnamiddag een wagen in de gracht beland. De 49-jarige bestuurder uit Oostkamp verloor de controle over z’n stuur tijdens een inhaalmanoeuvre.

21 maart