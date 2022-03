Nieuwe bestuursploeg van N-VA Oostkamp voorgesteld

De herverkozen voorzitter Robin Declerck kan naar eigen zeggen beschikken over een gevarieerd en dynamisch team. “Ons bestuur bestaat nu zowel uit mensen met ervaring als uit nieuwe jonge krachten”, zegt hij. “Met deze ploeg hebben we alles in huis om aan de slag te gaan richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Wij willen een kwalitatief aanbod bieden aan de bevolking en politieke diversiteit in onze gemeente garanderen. En ons bevestigen als vaste democratische waarde in een gemeente die al te lang is gekenmerkt door een absolute meerderheid. Met de ploeg die we nu samengesteld hebben kunnen wij een duurzaam en realistisch alternatief bieden.”