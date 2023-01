Nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zijn stukje Oostkamps: “We behoren tot de vijf grootste spelers ter wereld”

Ruddervoorde Tijdelijke verkeers­lich­ten door werken in Baliebrug­ge

In de Torhoutsestraat in Baliebrugge worden maandag of dinsdag tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Een aannemer start dan met voorbereidende werken voor het grote rioleringsproject dat normaal later dit jaar van start gaat.

