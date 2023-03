Negende editie van Broekrock in Hertsberge: "Met een affiche die we altijd al wilden”

In zaal ‘t Bulscampvelt in Hertsberge gaat op zaterdag 1 april de negende editie van het punkrockfestival Broekrock door. “Headliner is onze grote jeugdliefde No Fun at All uit Zweden”, vertellen de organisatoren. Zij bliezen Broekrock vorig jaar nieuw leven in.

Het punkrockfestival Broekrock was tot 2005 een vaste afspraak voor de jeugd in de Oostkampse deelgemeente. Na zeven edities drukten de organisatoren echter de pauzeknop in. De pauze zou uiteindelijk liefst zeventien jaar duren. Vorig jaar werd het festival nieuw leven ingeblazen. Met succes, want Broekrock lokte opnieuw heel wat volk. Het zette de organisatie ertoe aan om dit jaar een negende editie te organiseren.

De affiche oogt alvast mooi. “Dit jaar slaagden we erin om onze grote jeugdliefde No Fun at All uit Zweden naar Hertsberge te halen”, vertelt Hans De Spiegelaere trots. “We probeerden hen vroeger ook al te strikken, maar slaagden daar toen niet in. Verder komen Talco uit Italië, Burning Heads uit Frankrijk en Misconduct optreden.” De organisatie benadrukt dat Broekrock ook een sociale gebeurtenis is. “Het festival is ontstaan uit de chiro en die samenwerking is altijd intact gebleven. De jongens- en meisjeschiro helpen dit jaar weer mee op het festival, samen met andere sympathisanten van alle generaties.”

Een deel van de opbrengst van het festival gaat ook naar het goede doel. “Dit jaar zetten we ons in voor Aalternatief, een woonzorgproject in Aalter dat opgericht werddoor Hertsbergenaar Lieven Lowyck. Dit project wil voor jongeren die extra zorg kunnen gebruiken een nieuwe thuis creëren, gekoppeld aan dagbesteding.” Broekrock start op 1 april om 17 uur. De Wingensestraat zal dan voor het zaaltje vrijgemaakt worden van verkeer. Tickets zijn te koop bij Coureur Locale of op de website van Broekrock.

