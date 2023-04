Natuurpunt krijgt 18.000 euro voor verfraaiingswerken in De Warandeputten

OostKans opent officieel de deuren in vroegere meubelzaak: "Dit moet een hartverwar­men­de plek worden”

In de Stationsstraat in Oostkamp is maandag OostKans officieel geopend. In het vroegere pand van meubelzaak Sedia vonden verschillende sociale initiatieven onderdak. “Spring zeker eens binnen in lunchbar Kadet of het Kruimelcafé!”, raadt burgemeester Jan de Keyser (CD&V) aan.