Na webshop opent Ellen (38) nu ook fysieke winkel met natuurlijke verzorgingsproducten: “Alles begon vanuit m’n eigen ervaring met huidproblemen”

Interieurstukken

The Soul Store bleek een echt succes. De verzorgingsproducten van Ellen vlogen de deur uit. “Ik combineerde mijn webshop aanvankelijk met een job als eventmanager bij KBC. Uiteindelijk bleek die combinatie niet langer houdbaar. Twee jaar geleden verkocht ik al eens wat productjes in de kledingzaak van een vriendin in Oostkamp. Ik was meteen verliefd op het pand. Toen zij vorige zomer besliste om met Saint Colette te verhuizen, kreeg ik het voorstel om er een fysieke winkel te beginnen. Ik was niet meer te houden.”

Vanaf vrijdag vind je Ellens zaak in de Kapellestraat in Oostkamp. “Ik zal in mijn fysieke winkel een ruimer aanbod hebben dan in mijn webshop. Zo zullen mijn klanten er ook duurzame interieurartikelen vinden, tapijtjes en wat keramiek. Die producten zullen niet te koop zijn in de webshop.” The Soul Store is elke maandag open tussen 10 en 13 uur. Van donderdag tot en met zaterdag kan je tussen 10 en 17 uur in haar winkel terecht. Meer info vind je op de website van The Soul Store.