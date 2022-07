Mondiale raad organiseert derde editie van Feest Mondiaal

Oostkamp/Loppem Heraanleg van fietspaden langs Loppemse­straat start in het voorjaar van 2023

De heraanleg van de fietspaden langs de Loppemsestraat in Oostkamp gaat normaal in het voorjaar van 2023 van start. De provincie West-Vlaanderen, die trekker is van het project, diende intussen een aanvraag in voor een omgevingsvergunning.

5 juli