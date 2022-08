Moerbrugsestraat wordt volgende week feestelijk geopend

Het gemeentebestuur wandelt op vrijdag 9 september samen met de inwoners van Moerbrugge de vernieuwde Moerbrugsestraat in. Nadien wordt ook een glaasje voorzien. De inwoners van Moerbrugge ontvingen al een uitnodiging voor de feestelijke opening in hun brievenbus. Inschrijven kan tot en met 5 september via een digitaal formulier op de website van de gemeente.