Minister Verlinden (CD&V) komt vrijwilligers van politie Het Houtsche in de bloemetjes zetten

Op vandaag beschikt de politiezone over 15 vrijwilligers: 14 mannen en 1 vrouw. Zij houden zich niet enkel bezig met inbraakpreventie, maar worden ook ingezet bij sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nam de inzet van vrijwilligers bij de lokale politie op in haar beleidsverklaring. Dinsdag bracht ze een bezoek aan het Veiligheidsgebouw in Oostkamp om kennis te maken met de vrijwilligerswerking van Het Houtsche en de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. “Het Houtsche is een pionier in het werken met vrijwilligers en toont aan dat dit een enorme toegevoegde waarde biedt”, vertelde ze. “Ze staan dicht bij de mensen en zijn uitermate geschikt voor taken die tijdrovend zijn, zoals diefstalpreventie of verkeer.”