Man die echtgenote verkrachtte terwijl zoontje in woning aanwezig was, zit opnieuw in cel voor zwaar partnergeweld

“Papa is mama aan het verkrachten.” De politie Blankenberge/Zuienkerke ontving op 26 augustus 2019 een opmerkelijk telefoontje. Een 12-jarige jongen riep in paniek hun hulp in. Het kind had op vraag van zijn moeder de politie opgebeld. Bij hun aankomst aan de toenmalige woning van het gezin in Zuienkerke raakten de agenten aanvankelijk niet binnen. Ze trapten de voordeur in, waarop het slachtoffer gewikkeld in een deken de trap afkwam. De vrouw was angstig en had verschillende blauwe plekken.