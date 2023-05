Man (44) zwaargewond na val met speed pedelec

Weer kanaalzwem­men op donderdag: “Vanaf nu ook initiatie­les­sen”

Beernem en Oostkamp slaan voor de derde keer de handen in elkaar om kanaalzwemmen in Beernem mogelijk te maken. Triatleten en getrainde zwemmers kunnen deze zomer elke donderdag in het kanaal Brugge-Gent terecht.