Maak een testrit met de elektrische deelwagens van ‘Coopstroom’ in Oostkamp

Buslijn ‘Brug­ge-Blankenber­ge’ krijgt nieuwe naam

De buslijn ‘Brugge–Blankenberge’ krijgt op 1 juli het nieuwe lijnnummer 40. Dankzij de vaste, rechtstreekse reisweg krijgen de reizigers een vlottere verbinding, ook in de spits en ’s avonds tot ongeveer 23 uur. Er is bovendien een capaciteitsverhoging door maximaal accordeonbussen in te zetten.