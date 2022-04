Louis (13) brengt liedje van Will Tura in The Voice Kids: “Een eerbetoon aan de overleden zus van m’n overgrootmoeder”

OostkampLouis Geldof (13) uit Oostkamp duikt vrijdagavond op in de blind auditions van het VTM-programma The Voice Kids. De musicalster in spe brengt ‘Ik mis je zo’ van Will Tura. “Sinds het overlijden van de zus van m’n overgrootmoeder is dat een speciaal nummer voor mij”, vertelt hij.

De Oostkampse broers Lucas (15) en Louis Geldof (13) zijn rijzende sterren in de musicalwereld, zo kon je vorige zomer al lezen in onze krant. Ze hebben een stem als een klok en dat zette Louis aan om ook eens z'n kans te wagen in het VTM-programma The Voice Kids. “Ik kreeg tijdens verschillende musicals al te horen dat zingen één van mijn sterkste punten is”, vertelt de jongeman. “Ik won de zangwedstrijd Kid’s Talent en dat deed me beslissen om me in te schrijven voor The Voice.”

Speciale betekenis

Vrijdagavond is Louis te zien in de vierde blind auditions. Hij brengt er het nummer ‘Ik mis je zo’ van Will Tura. “Ik baseerde me eigenlijk op de cover van Udo. Dat nummer heeft een speciale betekenis voor mij sinds het overlijden van de zus van mijn overgrootmoeder. Zij lag mij erg nauw aan het hart en is vlak voor corona gestorven. Ik heb het liedje dan ook opgedragen aan haar.”

De opnames van de blind auditions vonden eind vorig jaar plaats. Over de afloop ervan kan Louis nog niets kwijt. “Het was wel een fantastische ervaring”, zegt hij. The Voice Kids is vrijdagavond om 20.35 uur te zien op VTM.