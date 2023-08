Loopwedstrijd Trail d’Oostkamp is al aan vierde editie toe

12-jarig meisje opgeschept door wagen en wegge­bracht met MUG-heli: "Verwondin­gen vielen gelukkig goed mee”

In de Parkstraat in Beernem is donderdag in de late namiddag een 12-jarig meisje aangereden door een wagen. De MUG-heli landde ter plaatse en bracht het jonge slachtoffer naar het ziekenhuis. “Gelukkig raakte ze slechts lichtgewond", zegt de politie Het Houtsche.