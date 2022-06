Lokale wolkbreuk zorgt voor waterellende in Oostkamp: “We durfden onze deur niet openen, maar het water buitenhouden was onmogelijk”

OostkampEen korte, maar zeer krachtige wolkbreuk heeft vrijdagavond voor heel wat waterellende gezorgd in het centrum van Oostkamp. Op twintig minuten tijd viel er 45 liter water. “Zeer uitzonderlijk”, zegt burgemeester Jan De Keyser. “Het was bovendien zeer lokaal. In een deelgemeente even verderop was er niks van overlast.” In de Emiel Welvaertstraat vloekten ze het hardst. Daar liep het water enkele huizen binnen.

“Nondedju. Er was niks tegen te beginnen. We hielden onze deuren dicht, maar het water liep gewoon binnen.” Roger Standaert (84) vloekt wanneer we hem passeren. De tachtiger is volop zijn garage aan het dweilen. Even verderop doet zijn echtgenote hetzelfde in de inkomhal van hun rijwoning in de Emiel Welvaertstraat. Een korte, maar krachtige wolkbreuk zette de straat even na 18 uur volledig onder water. “Op twintig minuten tijd stond de straat onder water", zegt een buurman.

Voor Roger zat er niks anders op dan zijn vrijdagavond al dweilend door te brengen. “Het water stond ongeveer een centimeter hoog op de benedenverdieping. Gelukkig is het nét op tijd gestopt met regenen, anders was de schade wellicht veel groter geweest.” Want, zo zegt Roger, op het eerste zicht lijkt een grondige poetsbeurt voldoende om de waterellende grotendeels te vergeten. “We durfden de voordeur niet openen toen we het water zagen komen”, voegt zijn echtgenote toe. “We hebben nu zandzakken gelegd. Hopelijk blijft de regen nu weg."

Twee huizen verderop zien we Jean-Pierre Capelle (59) vloeken. “Mijn vissen: allemaal gaan ze sterven", zucht de man. Zijn tuin en garage liepen volledig onder water, met alle gevolgen van dien. Zijn visvijver liep onder met rioolwater, iets waar de vissen niet tegen kunnen. “Normaal is het klaar water en kijk nu ... Het is allemaal troebel. Ik vrees dat ze niet meer te redden zijn."

Volgens burgemeester Jan De Keyser ging het om een zéér plaatselijke wolkbreuk. “Er viel wel enorm veel water. Ik hoor zo'n 45 liter op amper twintig minuten tijd. Hoogst uitzonderlijk. Maar zoals ik zei: het was zeer lokaal. Even verderop in deelgemeente Ruddervoorde bijvoorbeeld was er niks van overlast”, aldus De Keyser, die de knelpunten maandag zal bespreken tijdens een gepland overleg met Aquafin.

