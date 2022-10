Loïc wint Tuinhier-wedstrijd met pompoen van 30 kilo

Loïc Schelpe van VBS Sint-Pieter in Oostkamp spande de kroon en kweekte een pompoen van liefst 30 kilogram zwaar. Voor VBS De Dobbelsteen in Baliebrugge won Anaïs Heyns met een exemplaar van 24,5 kilogram, voor VBS De Sprong in Waardamme Billie Vandewiele met één van 26 kilogram, voor VBS De Kiem in Ruddervoorde Lenah Vandevelde met één van 19 kilogram, voor VBS De Bosbes in Hertsberge Laura Destoop met één van 10,5 kilogram, voor basisschool Facet in Oostkamp Emma Carrette met één van 28 kilogram, voor basisschool De Klimop in Oostkamp Cloïs Bourez met één van 9 kilogram en voor VBS De Vaart in Moerbrugge Thomas Buffel met één van 18,5 kilogram.