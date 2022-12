Linkerrijstrook versperd na ongeval op E403 richting Brugge in Ruddervoorde

Brugge LEVENSVER­HAAL. Frans Vromman, dé stoetenbou­wer van West-Vlaanderen: “Een vat vol verbeel­ding, maar ook een dominante persoon­lijk­heid en een flamingant”

Hoewel al in februari 2006 gestorven, is de figuur van Frans Vromman weer brandend actueel. Zijn neef Jan maakte zopas de documentaire ‘Als reuzen sterven’ over het West-Vlaamse fenomeen van processies en stoeten. Oom Frans, jarenlang regisseur van tientallen optochten in de provincie, vormt een inspiratiebron. “Ik zie hem daar nog staan met zijn veel te grote walkietalkie, doortastend als hij was", zegt Brugs cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). Vromman speelde ook een vooraanstaande rol bij de festiviteiten n.a.v. het 25-jarige koningschap van koning Boudewijn in 1976.

30 november