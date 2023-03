Leerlingen Sint-Pieterschool lopen meer dan 4.000 euro bijeen voor schooltje in Malawi

Tamara (42) doet oproep na nieuw filmpje van geweld in Brugge: “Mijn dochter werd ooit slachtof­fer. Denk ná voor je zoiets doet”

De beelden van tieners die een jongen met een mes bedreigen in centrum Brugge, doet menig Bruggeling terugdenken aan de beruchte meisjesbende Zehbi’s. Zij terroriseerden enkele jaren geleden maandenlang de Brugse stationsbuurt en filmden hun daden. De mama van één van de slachtoffers destijds - het meisje was amper 15 en werd in elkaar geslagen - weet wat de gevolgen kunnen zijn. “Mijn dochter was getraumatiseerd", doet Tamara Sarrazyn (42) haar verhaal.