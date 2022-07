Leef je uit tijdens Beweeglus door Oostkamp

De Beweeglus is in het leven geroepen voor gezinnen met kinderen, maar ook voor sportievelingen. Op het parcours vind je op zeven plaatsen in Oostkamp een leuke opdracht, die makkelijk ter plaatste uit te voeren is. De wandeling brengt je ook langs gezellige speelpleintjes. Aangezien de route een lus is, kan je overal op het parcours inpikken. Het boekje met de route is gratis te verkrijgen aan het onthaal in OostCampus of in het infopunt van de bibliotheek in Oostkamp. Ze is ook gratis te downloaden op de website van de gemeente.