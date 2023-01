Landbouwerskoppel betrapt inbreker in hun woning: "Ik achtervolgde hem nog met m’n wagen”

Een 75-jarige boerin uit de Nieuwburgstraat in Oostkamp kwam op 6 oktober 2022 rond 17 uur thuis met haar fiets. Ze merkte meteen dat een raampje naast haar achterdeur ingeslagen was. In huis werd ze plots geconfronteerd met een inbreker, die twee boodschappentassen bij zich had. De vrouw probeerde de man tegen te houden, maar die duwde haar fors aan de kant. Ook haar echtgenoot, die intussen was binnengekomen, werd opzij gewerkt door de inbreker. Hij vluchtte vervolgens via de straat weg.

Ring moeder

De 78-jarige landbouwer sprong in z'n wagen en reed de verdachte achterna. “Zijn gedrag was heel vreemd”, vertelt de man. “De maïs tegenover onze woning stond hoog, dus hij kon zich daar makkelijk in verschuilen. Maar hij bleef gewoon op straat lopen.” De politie kon de inbreker kort nadien arresteren. Het bleek om de Portugees Renato C. (48) te gaan. De arbeider sliep in het nabijgelegen Roodhof en had die namiddag blijkbaar goed gedronken met z’n collega’s. Hij zou onderweg geweest zijn naar de nachtwinkel, toen hij het idee opvatte om in te breken. C. maakte uiteindelijk geld, goudwerk en een laptop buit.

Het parket vorderde 12 maanden cel, deels met uitstel, voor de inbreker. De verdediging vroeg eveneens een straf met uitstel. “Mijn cliënt weet niet waarom hij dit gedaan heeft”, pleitte de advocate van C. “Hij was dronken en heeft de verkeerde keuze gemaakt.” Ook het landbouwerskoppel merkte dat de beklaagde gedronken had. “In ons huis lag zelfs een fles porto op de grond", vertellen ze. “Wellicht heeft hij daarvan gedronken.” De slachtoffers stelden zich op het proces burgerlijke partij. Ze vorderen 5.271 euro schadevergoeding. “Ik ben de ring van mijn moeder kwijt”, zegt de vrouw. “Die heeft toch wat waarde, niet in het minst emotioneel. Of we geen schrik opgedaan hebben? Daarvoor hadden we de tijd niet.” Vonnis op 21 februari.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.