Kortgedingrechter schort sluiting van Oostkampse crèches tijdelijk op, uitbaatster reageert: “Ik wilde iets terugdoen voor de ouders”

Kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje in Moerbrugge blijven dan toch nog drie maanden langer open. Het Agentschap Opgroeien besliste de crèches vanaf maandag te sluiten na herhaaldelijke ernstige inbreuken, maar de uitbaatster trok naar de kortgedingrechter. Die schortte de sluiting tijdelijk op. “Ik focus me nu terug op de kinderen”, zegt uitbaatster Anja Lust. Het vonnis is een zoveelste episode in een dossier dat nu al maandenlang aansleept.