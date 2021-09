Koppel weet niet wat hen overkomt. Plots oog in oog met Messi in hotel

“Wij hebben hier gereserveerd. Waarom mogen we niet binnen?” Luuk en Renée wisten niet wat hen dinsdagochtend overkwam bij aankomst aan Hotel Van der Valk in Oostkamp. Het koppel boekte een hele tijd geleden een kamer in het viersterrenhotel om te genieten van een romantische trip richting Brugge. Bij aankomst aan het hotel werden ze evenwel omsingeld door securitymensen van de Franse topclub PSG. Ze stonden niet op de lijst van de security en mochten aanvankelijk niet door. Pas toen het koppel de receptie opbelde, konden ze door.

Volledig scherm Messi (midden) bij aankomst aan het hotel in Oostkamp. © Benny Proot

Dat het Nederlandse koppel in hetzelfde hotel verblijft als Messi, hebben ze te danken aan hun vroege boeking. De Franse voetbalclub huurde onlangs het volledige hotel af, maar wie al een boeking had, kon wél blijven. “We wisten helemaal niet dat hier voetballers zouden logeren. ‘Wat gebeurt hier nou’, is zowat het eerste wat door men hoofd ging. Je verwacht zoiets natuurlijk niet”, glimlacht Luuk. “Maar erg vind ik dat zeker niet.”

Wat heet: de man stond plots oog in oog met Lionel Messi. “We stonden aan de receptie om in te checken en zagen hoe al die sterren kwamen binnengewandeld. Ik heb Messi van héél dicht gezien, ja. Fantastisch is dat als voetbalsupporter. Maar hem niet alleen. Neymar, Mbappé... Allemaal zag ik ze vlak voor m’n neus passeren."

Volledig scherm Luuk verblijft net als Messi in Van der Valk in Oostkamp. © Mathias Mariën

Een praatje maken of selfie nemen met de Argentijnse superster en zijn voetbalvrienden zat er evenwel niet in. “Er was heel veel security. Ach, mijn dag kan nu al niet meer stuk. Dit is puur toeval, maar wel een heel leuk toeval. Misschien kan ik later vandaag nog wel een babbeltje slaan of ga ik even op zijn deur kloppen”, knipoogt de man. “En morgen samen ontbijten? Wie weet!”

Volledig scherm Even paniek bij het Nederlands koppel, maar na enig overleg mochten ze toch binnen © Benny Proot

Volledig scherm De aankomst van PSG met Messi, Neymar en Mbappé op de luchthaven in Oostende. © Photo News