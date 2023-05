Koen (32) start met kindercoaching in zijn kinder- en babywinkel K-Deetje

ASSISEN LIVE. “Tom Spier” laat zowaar een traan: “Ik heb spijt dat ik een goed mens, mijn beste vriend, op gruwelijke wijze gedood heb”

“Ik ben bereid de zwaarste straf te krijgen”, vertelde Tom Debaillie (59) woensdag op het proces rond de Kortrijkse kasteelmoord. Hoewel de Kortrijkzaan niet betwist dat hij z’n vader Frans (90) doodschopte, beweert hij zich maar één vuistslag te herinneren. Donderdag wordt er gepleit over de schuldvraag. Tegen de avond weet Debaillie of hij schuldig is aan oudermoord. Volg alle ontwikkelingen hieronder in onze liveblog.