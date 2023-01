Kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje blijven voorlopig open: "We zetten alles op alles om alles in orde te brengen”

OostkampDe kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje in Moerbrugge blijven voorlopig dan toch open. Uitbaatster Anja Lust diende een bezwaarschrift in tegen de opgelegde sluiting van het Agentschap Opgroeien. “De sluiting had te maken met administratieve zaken. Die proberen we nu zo snel mogelijk te verhelpen”, zegt Anja Lust.

De beslissing van het Agentschap Opgroeien om kinderdagverblijf De Zeven Dwergjes en de aanpalende crèche Sneeuwwitje te sluiten, zorgde op 19 december vorig jaar voor heel wat deining in Oostkamp. De ouders van 68 peuters dreigden plots zonder opvang te vallen. Ook burgemeester Jan de Keyser (CD&V) mengde zich in de zaak. “De gemeente was vooraf niet geïnformeerd over mogelijke problemen of aandachtspunten, laat staan dat er mogelijks een sluiting zou volgen”, stelde hij. “We zullen kijken waar we als gemeente kunnen bijstaan om de continuïteit van de kinderopvang te verzekeren.”

Registratie kinderen

Volgens het Agentschap Opgroeien kwam de opgelegde, tijdelijke sluiting er na een lang traject van opvolging. In De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje werden vooral administratieve inbreuken vastgesteld. Zo was er onder meer een probleem met de registratie van de aanwezige kindjes, waardoor het niet altijd duidelijk was hoeveel peuters er in de opvanginitiatieven aanwezig waren. Uitbaatster Anja Lust, die al 21 jaar in de branche zit en de crèche sinds 2008 openhoudt, kreeg de kans om de gebreken weg te werken en een plan van aanpak op te stellen. Toen dat niet lukte, ging het Agentschap Opgroeien over tot het nemen van maatregelen. “De kwaliteit van de zorg kan niet meer gegarandeerd worden”, klonk het bij monde van woordvoerster Nele Wouters.

Quote Van echte wantoestan­den was geen sprake. Dat blijkt ook uit de massa aan steunreac­ties die ik ontving van verschil­len­de mensen uit Oostkamp. Die deden enorm veel deugd Uitbaatster Anja Lust

Steunreacties

De voorbije weken zat Anja Lust samen met haar advocaten. Haar opvang moest normaal op 19 januari de deuren sluiten, maar door een bezwaarschrift van de uitbaatster wordt die tijdelijke sluiting uitgesteld. “We zetten alles op alles om de vastgestelde gebreken weg te werken en alles in orde te brengen”, reageert ze. “Dit alles was een wraakactie van een ex-werkneemster, die besliste om klacht in te dienen tegen ons. Van echte wantoestanden was geen sprake. Dat blijkt ook uit de massa aan steunreacties die ik ontving van verschillende mensen uit Oostkamp. Die deden enorm veel deugd.” De onafhankelijke Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat)-pleegzorgers zal het bezwaarschrift van Anja nu binnen de 75 dagen behandelen en doet daarna uitspraak. Intussen mogen de crèches gewoon openblijven.

