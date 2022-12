Juwelen en wijn gestolen bij inbraak in Oostkamp

Brugge Brugge wil in 2030 opnieuw Europese Culturele Hoofdstad worden: “Die titel legde ons in 2002 geen windeieren”

Brugge zal meedingen naar de titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. “Toen we het in 2002 waren, kreeg onze stad er prompt 25 procent verblijfstoeristen bij. Het heeft de hele cultuursector toen een boost gegeven”, motiveert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Makkelijk wordt het niet: er is al concurrentie van minstens zeven Belgische steden.

23 december