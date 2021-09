Jongen (15) neergestoken en overleden in Oostkamp: 11 jongeren opgepakt

Wingene Wingene zoekt crisiswo­ning

24 september De gemeente Wingene is op zoek naar een crisiswoning. Zo’n locatie wordt gebruikt om gezinnen of personen in een crisissituatie tijdelijk in onder te brengen. Specifiek wordt gezocht naar een klassieke rijwoning of appartement met minstens drie slaapkamers en een recent conformiteitsattest. De woning heeft bij voorkeur ook een klein koertje of balkon en is te vinden in het centrum van Wingene of Zwevezele en dus vlot te bereiken met het openbaar vervoer. Heb je een woning of appartement te huur of te koop? Neem dan voor 8 oktober contact op met de Dienst Financiën via 051/65.00.60 of via financiën@wingene.be