Jonge Oostkampenaar (21) moffelde 100 jaar oude bajonet weg na moord op Milan (15): “Iedereen had een mes mee, omdat er iets stond te gebeuren”

Oostkamp/Brugge Ligt ripdeal aan oorzaak van steekpar­tij waarbij Milan (15) stierf? “Jordy stond nog 600 euro in het krijt”

De dodelijke steekpartij in Oostkamp, die vorig weekend het leven kostte aan Bruggeling Milan Meert (15), was mogelijk het gevolg van een ripdeal die eerder had plaatsgevonden. Dat blijkt althans uit de verklaring van verdachte Jordy D. (19), die zelf toegaf dat hij het slachtoffer of iemand uit z'n omgeving bestal. “Zijn opgekropte angst kwam tot uiting toen Milan hem raakte met die taser”, beweren zijn advocaten. Een reconstructie van de bewuste vrijdagavond.

1 oktober