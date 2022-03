Jonge ondernemers starten website om gratis digitaal vriendenboek te maken: “Alles begon met een emotioneel cadeau voor mijn moeder”

Het verhaal van de website Relivo startte eigenlijk op de vijftigste verjaardag van de mama van de Oostkampenaar. “Omdat we door de coronacrisis geen groot feest konden geven, vroeg mijn papa aan al haar vrienden om een filmpje te maken”, vertelt Willem. “We werden overrompeld met leuke beelden, die we vervolgens moesten samenbrengen in één grote video. Daar kroop heel wat werk in. Met succes wel, want mijn mama had tranen in haar ogen en noemde het een cadeau dat ze nooit meer zou vergeten.”