Jan Verheyen wees haar af, maar toch schittert Ninalotte (19) als bitch in Bittersweet Sixteen: “Ik hoop dat niemand mij herkent in die rol”

Brugge PORTRET. Patrick Declerck, de man achter befaamde stadscine­ma Liberty, is overleden: “Een koppige Bruggeling met een ongeloof­lij­ke passie voor film”

Bruggeling Patrick Declerck, jarenlang de bezieler van de stadscinema Liberty in de Kuiperstraat, is afgelopen weekend overleden. Hij is 68 jaar geworden. Het nieuws raakte nu pas bekend. De filmliefhebber pur sang had zijn zaak, waar hij écht alles deed, al vier jaar geleden stopgezet. “Patrick was bezeten door film en filmtechniek. Het was een koppigaard, maar altijd bereid om te helpen waar hij kon”, typeert de Brugse filmkenner Patrick Van Hauwaert hem.

13 januari