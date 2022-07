IVBO start met aan-huis-ophaling van asbest vanaf 1 september

Oostkamp/Blankenberge/Brugge/De HaanHoewel het gebruik van asbest in 2001 verboden werd, blijft het een belangrijk probleem in Vlaanderen. Daarom start IVBO vanaf 1 september met aan-huis-ophaling van asbest aan een voordelig tarief in Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.

Asbest komt nog te veel voor in onze gebouwen en op onze daken. Volgens OVAM bevatten Vlaamse gebouwen en infrastructuur nog zo’n 2,3 miljoen ton asbesthoudende toepassingen. Elk jaar overlijden minstens 700 Belgen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Bedoeling is om Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ te maken. Dat betekent dat asbest in risicovolle toepassingen of in slechte staat wordt verwijderd.

Voordelig tarief

Daarom start IVBO vanaf 1 september 2022 met een ophaling aan huis. De bedoeling van dit project is om grote hoeveelheden asbest aan huis op te halen. Met behulp van subsidies van OVAM kan IVBO deze ophaling aan een voordelig tarief aanbieden aan alle inwoners. Inwoners zullen hun asbest aan huis kunnen laten ophalen in platen- en kuubzakken op maat gemaakt voor asbestinzameling of in afzetcontainers speciaal voorzien voor asbestplaten, tegen een sterk gereduceerd tarief. Dit project gaat van start in Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. Bij de bestelling van een container met containerbag of een plaat- of kuubzak, krijg je een handleiding en een set met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM: stofmasker, overall en handschoenen). Zowel particulieren als jeugdverenigingen en lokale besturen kunnen dit aanvragen.

Plaatzak, kuubzak of container

De plaatzak dient voor het inzamelen van hechtgebonden asbestplaten. In een zak passen ongeveer 10 grote asbestplaten (ongeveer 30m²). Deze plaatzak kost 30 euro per zak en per adres kunnen maximaal 5 zakken aangevraagd worden. De kuubzak wordt gebruikt voor de inzameling van kleinere stukken hechtgebonden asbest (leien, tegels, schouwbuizen, etc.). Deze kuubzak kost 30 euro per zak en per adres kunnen maximaal 5 zakken aangevraagd worden. De container wordt aangeraden voor het inzamelen van grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. In de container passen ongeveer 100 grote golfplaten (ongeveer 300m²). Deze container kost 170 euro en per adres kunnen maximaal 1 container aangevraagd worden.

Enkel hechtgebonden asbestmateriaal en gebruikte beschermingskleding (wegwerpoverall, FFP-3 mondmasker, handschoenen, …) zijn toegelaten in de plaat- en kuubzakken en de containers. Het aanvragen van deze aan-huis-ophaling kan vanaf 1 september enkel via het e-loket op de website van IVBO.

