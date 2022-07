Internering voor gepensioneerde leerkracht die Steven Van Gucht en Conner Rousseau bedreigde met de dood

Brugge 2,5 maanden na tragische dood in Cambodjaan­se cel is urne van David (39) bij moeder in Zeebrugge: “Ast­ma-aan­val? Ik blijf er mijn twijfels over hebben”

De asurne van David Catry (39) is – ruim twee maanden nadat hij in een Cambodjaanse gevangenis overleed – thuis in Zeebrugge. Een grote opluchting, zegt zijn moeder Huguette Bogaert. Officieel stierf haar zoon aan een astma-aanval, maar daar is ze niet 100 procent zeker van. “Ik wacht op het rapport van de wetsdokter in Cambodja”, zegt Huguette, die het goede aan haar zoon zal blijven herinneren. “David kón niet anders dan drugs te smokkelen. Hij wou vermijden dat er mij iets zou overkomen."

