Inbrekers stelen geld uit woning

Sint-Kruis Schoten gelost tijdens onderzoek naar drieste inbraak in telefoon­win­kel in Brugge: "Omstandig­he­den worden onderzocht”

In de Toekomststraat in Sint-Kruis, bij Brugge, zijn zaterdagmorgen schoten gevallen tijdens een interventie van de politie. Het schietincident deed zich voor tijdens een observatie na een inbraak in een telefoonwinkel in de buurt. De straat werd volledig afgesloten. Gewonden vielen er niet. “De omstandigheden worden volop onderzocht”, klinkt het.

26 november