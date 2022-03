Inbreker steelt vier fietsen en werkmateriaal uit tuinhuizen

Een eerste inbraak werd vrijdagmorgen vastgesteld in de Marechalstraat. Een dief klom er over een tuinomheining en trok vervolgens naar het tuinhuis, waaruit hij gereedschap meenam. In de Volderstraat werd op dezelfde manier een fiets gestolen uit een tuinhuis. In de Meulemanstraat bestond de buit zelfs uit drie fietsen: twee elektrische modellen en een mountainbike. De politie Het Houtsche ging vrijdagmorgen de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de dader is voorlopig geen spoor.