IN BEELD. Supporters in WK-dorp Oostkamp tevreden met winst maar kritisch voor de Rode Duivels

OostkampMet enkele honderden zakten ze woensdagavond af naar het WK-dorp in Oostkamp om de eerste wedstrijd van de Rode Duivels te volgen. Na afloop waren de supporters tevreden met de overwinning maar kritiek en ontgoocheling hoorden er ook bij. “Het is precies of sommige van onze sterspelers zich vandaag wat inhielden en bang waren om voluit te voetballen”, reageert Lennert Vanhoenaecker (28) uit Moerbrugge die wel veel lof had voor de organisatoren van het WK-dorp.

Ook Gentenaar Stijn Vervaecke (27) kwam onze nationale ploeg aanmoedigen samen met zijn vriendin Elise (26). “We zijn hier met onze vrienden Robrecht Timmerman (28) en Justine Vannieuwenhuyse (27) die in Oostkamp wonen. Sinds 2010 volg ik het WK voetbal op de voet want ik ben een echte freak.” Stijn is werkzaam als projectleider maar de komende weken heeft hij elke namiddag verlof ingepland om alle matchen te kunnen volgen. Na alle heisa van de voorbije dagen hoopt hij dat de aandacht nu vooral naar het sportieve aspect van het kampioenschap zal gaan.“Ik hoop dat de Belgen minstens in de kwartfinale zullen geraken. Voor mij zijn Spanje, UK en Brazilië de sterke ploegen in dit tornooi.” Zijn Oostkampse vrienden zijn heel enthousiast over dit initiatief in hun gemeente. “Het is echt handig dat we zo dichtbij ons thuis naar een groot WK-dorp kunnen gaan”, lacht Robrecht.

Kritiek en teleurstelling

Alain Mahieu, bestuurslid van de vzw Brugse Duivels die het dorp op poten zette, is alvast tevreden met de opkomst. “Het is een succes vanavond en we hebben de eerste 200 aanwezigen een truitje of sjaal in de Belgische driekleur gegeven.” Tijdens de rust praten we met Maarten Dhondt uit Veldegem en Jim Focke uit Torhout die samen met enkele vrienden de match komen meepikken hier. “We hopen dat Canada gas terugneemt tijdens de tweede helft want de Belgen staan echt wel onder druk. We zijn teleurgesteld in wat we de voorbije 45 minuten zagen. Debruyne heeft precies geen zin om te voetballen en Hazard valt ook tegen. We hopen dat ze zich herpakken in de volgende wedstrijden.” In het publiek treffen we ook jonge supporters zoals de 9-jarige Benjamin De Queecker uit Oostkamp die ook van plan is om hier zondag te komen kijken naar de volgende wedstrijd van de Rode Duivels.

Vriendinnen Belinda Gunst (51) en Fanny Minne (44) genieten van hun avondje in het WK-dorp dat plaatsbiedt aan 700 supporters. “De sfeer is hier zalig en het is veel leuker dan thuis naar de televisie te zitten kijken. Eigenlijk mocht ik niet mee van mijn man maar ik ben hier toch”, gniffelt Fanny. De dames beamen dat Canada goed bezig is maar toch denken ze dat de eindstand 1-0 zal blijven. “We komen zeker terug voor de volgende matchen!” De opluchting is groot na het finale fluitsignaal. Een echte euforische sfeer is er niet maar de aanwezigen zijn natuurlijk tevreden dat de Belgen de puntenwinst meenemen. “Courtois heeft een belangrijke rol gespeeld door die penalty te stoppen. Ik vind dat we te weinig gevaar konde creëren voor het doel van de tegenstander. We mogen best blij zijn met deze eindscore. Voor de rest een pluim naar de organisatie van dit WK-dorp want in deze periode van het jaar zoveel volk samenkrijgen op een avond tijdens de week is een sterke prestatie”, besluit Lennert Vanhoenaecker (28) uit Moerbrugge.

Volledig scherm Supporters in het WK-dorp in Oostkamp. © Benny Proot

