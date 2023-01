Iedereen mag supersnelle laadpalen voor elektrische wagens aan O-Forty gebruiken

Niet alleen de werknemers in O-Forty kunnen gebruikmaken van de nieuwe laadinfrastructuur. Iedereen kan er dag en nacht terecht om z’n elektrische wagen op te laden. De acht laadpunten vormen op die manier het eerste volledig publieke laadstation in Oostkamp. “Er zullen de komende jaren alleen maar meer elektrische wagens bijkomen, terwijl de infrastructuur er nog lang niet overal is”, zegt Kathleen Dewulf, CEO van Global Estate Group. “Omdat O-Forty strategisch gelegen is langs de E40, kozen we voor een ultrasnel laadstation dat toegankelijk is voor iedereen die hier werkt, passeert of in de buurt woont.”