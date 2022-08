Hogestraat twee weken lang afgesloten voor het verkeer

Oedelem Woning bij hoeve vernield door hevige brand

In de Beverhoutsveldstraat in Oedelem is donderdagmorgen brand uitgebroken in een hoeve. De rookpluim was kilometers ver te zien. “De woning van de hoeve is volledig vernield”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch van de lokale politie Het Houtsche.

5 augustus