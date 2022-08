Hertsbergse Feesten met parochianenkoers, oldtimertreffen en grootste hondenmarkt van Vlaanderen

Brugge Brugse CD&V-senioren roeren zich: “Waarom moeten parkeer­plaat­sen in de binnenstad plaats maken voor bloemen­perk­jes?”

“Esthetisch mag het er dan wel mooi uitzien, maar erg praktisch voor senioren is het allemaal niet.” Ere-schepen Moniek Boydens en Georgina Denolf van de Brugse CD&V-senioren stellen het wegnemen van steeds meer parkeerplaatsen in de binnenstad in vraag. Opmerkelijk, want burgemeester Dirk De fauw is een partijgenoot: “Er blijft nog voldoende plaats over om bovengronds te parkeren”, meent hij.

17 augustus