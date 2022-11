Hardleerse agressieveling (28) krijgt tien maanden cel

Brugge Beelden tonen hoe taxichauf­feur en automobi­list al vechtend over straat rollen in Brugge

In Brugge is een discussie in het verkeer donderdagmiddag uitgedraaid op een vechtpartij… in het midden van de straat. Een taxichauffeur en autobestuurder gingen elkaar te lijf, nadat ze even voordien bijna met elkaar in aanrijding waren gekomen. Volgens de taxichauffeur achtervolgde de automobilist hem minutenlang en beschadigde hij de taxi toen ze tot stilstand kwamen.

18 november