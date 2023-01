Hagelbui zorgt voor meerdere ongevallen op E403

De hagel viel omstreeks 7.45 uur plots even met bakken uit de lucht. En dat had ook z’n gevolgen voor het verkeer. Op de E403 gebeurden ter hoogte van Ruddervoorde meerdere, kleine ongevallen. In de richting van Kortrijk reden even na 8 uur drie wagens op elkaar in. En in de andere richting vond ook in Lichtervelde een aanrijding plaats. Volgens de eerste berichten geraakte gelukkig niemand gewond. De ongevallen zorgden wel voor lange files. Bestuurders moesten op een bepaald moment meer dan een halfuur aanschuiven.