Grote stroompanne door twee incidenten in Ruddervoorde: “Zo’n 1.500 gezinnen zaten zonder stroom”

Uiteindelijk duurde de stroompanne langer dan aanvankelijk gedacht. Na anderhalf uur had drie vierde van de getroffen straten opnieuw stroom, maar voor het overige deel was dat niet het geval. “Een uur na de start van de panne deed zich immers opnieuw een incident voor”, stelt Callens. “Het ging om een kabeldefect, dat we niet meteen konden lokaliseren. Terwijl we zo'n panne normaal verhelpen door te herschakelen voor een groot gebied, moesten we nu cabine per cabine controleren. Dat nam de nodige tijd in beslag.” Rond 10.20 uur meldde Fluvius dat de stroompanne verholpen was.