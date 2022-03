Groot deel van centrum Oostkamp uur lang zonder stroom

Even na 12 uur viel plots de elektriciteit weg in een groot aantal straten in het Oostkampse centrum. Onder meer de Delhaize moest daardoor noodgedwongen de deuren sluiten. De gemeente Oostkamp meldde op haar Facebookpagina dat een defect in een cabine in de Larestraat aan de oorzaak lag, maar volgens netbeheerder Fluvius lag een menselijke fout aan de oorzaak. “Bij werken in de buurt van het gemeentehuis werd een kabel doorgetrokken”, zegt woordvoerder David Callens. “Omdat het om een middenspanningskabel ging, werden meteen meer dan 1.500 klanten getroffen.” Fluvius stuurde een ploeg ter plaatse om de stroompanne op te lossen. Even na 13 uur was het probleem van de baan en hadden de getroffen straten opnieuw elektriciteit.