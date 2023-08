Campo Solar, het festival op de natste plek van Vlaanderen: “Tonnen houtschil­fers voor het terrein, maar de parking werd één modderpoel”

33 tot 34 mm neerslag viel er in 24 uur in de regio rond Brugge, becijferde Jill Peeters. Net op die ‘natste plek van Vlaanderen’ vond van vrijdag tot zondag Campo Solar plaats, tussen de zonnebloemen. Tonnen houtschilfers redden het festivalterrein, maar de parking liep onder. “Zonder hulp moet je zelf niet proberen om hier weg te raken”, zegt Davy Verleye, die met zijn tractor een hele nacht auto’s wegsleepte van de ondergelopen weide in Damme. Festivalvierend Vlaanderen verzoop in de modder.