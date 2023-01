Geniet van een heerlijk ontbijtbuffet in LDC De Stip

Loppem/Brugge Voetganger (93) in levensge­vaar na aanrijding in centrum van Loppem: “Hij wilde met zijn wandelstok de straat oversteken”

In de Stationsstraat in Loppem is zaterdag een 93-jarige man uit Loppem levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd gegrepen door een wagen toen hij met zijn wandelstok de straat overstak.

29 januari