Gemeentebestuur voorziet stilteplekje ter nagedachtenis van Maud (8) en Ona (5): “Mama waardeert dit gebaar”

Samen troost zoeken, dat is de bedoeling van de stilteplek in Ruddervoorde. “De dood van Ona en Maud heeft onze gemeenschap ongemeen hard geraakt. Onze gedachten zijn bij hun familie en vrienden”, zegt de burgemeester. Verdriet en ongeloof overheersen bij iedereen. Wie nood heeft om zijn emoties te uiten kan terecht op de stilteplek aan het ontmoetingshuis Tope op het Hofplein. “In overleg met de familie en de school creëerden we een plekje waar je alleen of samen troost kan zoeken en een kaartje, een tekening of een bloem kan achterlaten. Ik had contact met mama Astrid en ze gaf niet alleen haar toelating, maar uitte ook haar waardering voor het stilteplek-initiatief in het dorp van haar kindjes.”