Gemeente zet pleegzorg in de kijker in het zwembad

De gemeente wil samen met Pleegzorg Vlaanderen op zoek gaan naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Om die zoektocht te ondersteunen, krijgt het zwembad De Valkaart van 6 juli tot 31 augustus een kleine make-over. Pleegzorgstickers, posters en een banner kleuren tijdens de zomermaanden het zwembad. “Met de actie willen we de bezoekers op een laagdrempelige manier laten nadenken over het pleegouderschap”, stelt de gemeente.

Al wie dat wil, kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en kan zo op zoek gaan naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin. Een eerste infosessie kan je thuis online volgen. Wie dan nog zeker is van zijn of haar stuk, kan deelnemen aan een vervolgsessie op dinsdag 13 september tussen 19 en 22 uur in de evenementenzaal van Ridefort in Ruddervoorde. De infosessies zijn gratis, maar inschrijven is verplicht via de website van Pleegzorg West-Vlaanderen.